Türkiye’nin enerji statüsü değişiyor

Türkiye 27 Nisan Perşembe günü nükleer yakıtın gelmesi ile birlikte enerjide yeni bir statüye kavuşacak. Mersin'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) önemli bir aşama için gün sayılıyor. Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de telekonferans ile iştirak edecek.

TOPLAM 4 ÜNİTE VAR

Törenle santrale ilk nükleer yakıt gelecek ve böylece santral, "Nükleer yakıt tesisi" statüsü kazanacak. Daha sonra yakıtın testleri ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. Santral, her biri bin 200 megavat olmak üzere, toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS'nin Türkiye ekonomisine sadece inşaat sürecinde yaklaşık 6 milyar dolarlık katkı sunması öngörülüyor. Ayrıca, Akkuyu'da dört reaktörün de birer yıl arayla işletmeye alınması planlanıyor. İşletmeye alındığında dört reaktörden yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi ve bunun da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Bu, aynı zamanda yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu anlamına geliyor.

Öte yandan uranyum ile enerji üretecek Akkuyu NGS'ye getirilecek uranyum peletlerinin getirileceği güzergah ve günü ise güvenlik tedbirleri nedeniyle sır gibi saklanıyor. Her biri 4.5 gram ağırlığında olan uranyum peletleri, 350 kilogram petrole ve 400 kilogram kömüre eşdeğer. 1 kilogram ağırlığında taşkömürü yakıldığında 7 kilovatsaat enerji, 1 kilogram gaz yakıldığında ise 14 kilovatsaat enerji açığa çıkarken, 1 kilogram uranyumdan 620 bin kilovatsaat elde edilebiliyor. Yani bu değer kömür yakıldığında elde edilen değerden 90 bin kat daha büyük. Hazırlanan peletler, yaklaşık 3.7 metre uzunluğundaki yakıt zarfı denilen metal tüplere yerleştirildikten sonra bir araya getirilen yakıt çubukları ile yakıt demetleri oluşturulacak. Akkuyu NGS'de kullanılacak reaktör içinde 163 yakıt demeti olacak ve bunlar reaktör içine koyulacak. Bunların 3'te birinin 18-24 ayda bir değiştirilmesi planlanıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK