AVM otoparkları ‘Araç yok’ diyen galericileri yalanlıyor

Pandemi ve çip krizi nedeniyle otomobil sektöründe yaşanan sıfır araç arzındaki sorunlar hala devam ediyor. Bayilere sıfır araç durumunu soran vatandaşlar "Elimizde araç yok" yanıtını alıyor. Fakat piyasadaki durumun galericilerin lanse ettiği gibi olmadığı, araç olmasına rağmen AVM otoparklarında bekletildiği görülüyor. Benzer bir manzara, İstanbul Bahçelievler'de bir AVM'nin otoparkında gözler önüne serildi. Vatandaşın cebini yakan ve sıfır araca ulaşma imkanını elinden alan bu durumla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, sıfır araçların stoklandığı görüldü. Otoparktaki sıfır araçları kayda alan vatandaşın, "Her yer sıfır araç, komple dolu" sözleri dikkat çekti.

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