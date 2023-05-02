Son dönemde kira fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Öyle ki artan kiralar sonucu geçen yıl kira fiyatlarına yüzde 25'lik artış sınırı getirildi. Ancak bazı ev sahipleri bu kurala uymayınca kiracılar mağdur oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, katıldığı televizyon programında konuya açıklık getirerek yüzde 25'lik kira düzenlemesinin hem ev sahipleri hem de kiracılar için yapılan ortak bir uygulama olduğunu söyledi.



"EVDEN ÇIKARAMAZLAR"

Yüzde 25'lik kira sınırına uymayan ev sahiplerinin de olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Tabi ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var" diye konuştu. Getirilen yüzde 25'lik kira artış sınırının üzerinde bir fiyat yükseltmenin kanunen yapılamayacağını da belirten Bakan Kurum, "Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar. 2023'ün Temmuz ayına kadar yüzde 25'i aşamaz, bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Ev sahipleri ve kiracılar korumak adına bunu yaptık. İstisnalar kaideyi bozmaz. Birçok ev sahibimiz bu sürece uyarak kiracısına da destek olabilme adına bu düzenlemeyi yüzde 25 artış sınırları içerisinde kalarak uymaya çalıştılar. Tabii ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var. Milletimizin zor günlerde nasıl depremde bir olduysak, o süreçte de olmayı biliyoruz. Bu artışın üzerinde bir artışı kanunen yapamazlar. Sizi evden çıkaramazlar" dedi.

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