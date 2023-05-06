Bedelsiz doğalgaz dönemi başladı

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmaması, sonrasında ise 1 Mayıs 2024'e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar olan tüketim için bedel tahsil edilmemesi hükme bağlanmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, "Yerli doğalgaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak, Türkiye'nin küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak" dedi. 24 Nisan- 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bedelsiz doğal gaz faturası uygulaması ve akabinde 1 Mayıs 2024'e kadar uygulanacak indirim ile ilgili Yılmaz, tüm aboneler için ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı. Mustafa Yılmaz, "Hatalı doğalgaz faturaları iptal edilecek, tutarlar aboneye iade edilecek. Şirketler, iptal edilen faturayı en geç 3 gün içinde nakden iade edecek. 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak" dedi.