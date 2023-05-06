Enflasyon üstündeki baskı azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon kanalında enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Enflasyonun aralık ayında bir baz etkisiyle düşmenin başlayacağını ifade etmiştik. Öngörüler bir bir gerçekleşiyor. Emtia fiyatlarının beklenmedik bir şekilde artmasına ve dünyanın tamamında enflasyonist baskı oluştu. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak" dedi.

BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissedilir derecede düştüğü belirten Nebati, "44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü" dedi.

"YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diyen Bakan Nureddin Nebati "Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim" diye konuştu. Kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyleyen Bakan Nebati bütçenin şu an sağlıklı olduğunu ancak ihtiyaç halinde adım atılacağını ifade etti.