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Haberler Ekonomi Havajet TEKNOFEST’teki başarısını kutluyor

Havajet TEKNOFEST’teki başarısını kutluyor

6.5.2023

Gazete

Havajet TEKNOFEST’teki başarısını kutluyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde akıllı ulaşım kategorisinde 3. Olan İzmir Özel Havajet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST 2023 kapsamında akıllı ulaşım kategorisinde 24.650 başvuran takım ve 119 finalist ekip içinden 3. Olan İzmir Özel Havajet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde büyük sevinç yaşanıyor.

HAVAJET Ceosu Mehmet Çelebi "Bizleri bu derece ile gururlandıran uçak bakım alanı öğretmenimiz Rüştü Özak'a ve öğrencilerimiz Özay Çoralar, Asrın Çilek, Yalın Deniz Kanlı ve Alphan Dilliler'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. Çelebi, "TEKNOFEST, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir" diye konuştu.

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