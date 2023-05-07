Sakız ağacı, Çeşmeli kadınların gelir kapısı

KİLOSU 5 bin TL'yi bulan Çeşme yarımadasının altın damlayan ağaçları sakız için kadın istihdamı ve kadın iş gücünün katılımını sağlamak amacıyla kullanım hakları kadınlara verilecek bir proje başlatılıyor. Yıllar boyu Yunanistan'ın tekelinde olan ve Sakız Adası ile anılan sakız ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Sakız Eylem Planı" ile artık Ege'nin incisi Çeşme'de yetiştirilmeye başlandı.

Toplamda bin dekarlık alanda 100 bine yakın sakız ağacı toprakla buluşturuldu. "Damla Sakızının Toplumsal ve Ekonomik Yönden Güçlendirilmesi Projesi" ile bölgede yaşayan kadınların kurduğu kooperatife sakız ağaçlarının kullanım hakları verilerek elde ettikleri sakızlarla kurabiye, damla sakızlı macun gibi ürünler üretmeleri hem aile bütçelerine, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaları hedefleniyor.

FALIMLA YEŞEREN SAKIZ AĞAÇLARI PROJESİ TANITILDI

İZMİR'DE damla sakızı tarımının geliştirilmesi, sektöre ve ülkeye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Falımla Yeşeren Sakız Ağaçları Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, projeyi yürüten Falım markasının sahibi Mondelez International ile Tohum Derneği yetkililerinin yanı sıra İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilileri katıldı. Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, sakız ağaçları için çeşitli çalışmalara imza attıklarını belirterek sakız ağacının ekonomik değeri ve doğaya katkısının yanı sıra kültürüyle de önemli bir ürün olduğunu söyledi.

ŞENOL KANTÜRK