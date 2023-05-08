Bayındır’da çiçekçilik çağ atlıyor

BAYINDIR'DA, 4- 7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 24'ncü Uluslararası Çiçek Festivali'ni değerlendiren AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçede 'bacasız sanayi' diye adlandırılan çiçekçiliğin çağ atladığını ifade etti.
Demirezen, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 21 Kasım 2019'da talimatlarıyla hayata geçirilen Çiçekçilik OSB'de neredeyse artık sona gelindi. DSİ dere ıslahını bitirdi. Kamulaştırmada yüzde 80'lere ulaştık. Haziran'da ise altyapı çalışmaları da tamamlanacak. Yaklaşık 1 buçuk yıl içinde 40 firma OSB'de faaliyet göstermeye başlayacak" dedi.
NADİR UYSAL