Togg fabrikasında tam gaz üretim

Togg'un Gemlik kampüsünde gazetecileri ağırlayarak fabrikanın üretim hatlarını gezdiren Togg CEO'su Karakaş, ardından hazırlanan parkurda gazetecilere test sürüşü yaptırdı. 3 saat süren ve Bursa'nın çeşitli bölgelerinden geçen Togg'lara vatandaşların ilgisi de oldukça fazla oldu. Her renkten onlarca Togg'u peş peşe yollarda görenler cep telefonlarına sarılıp görüntü almaya çalıştı.



"AVRUPA'NIN EN TEMİZ TESİSİ"

Gürcan Karakaş, tesisin kurulu kapasitesinin yılda 100 bin araç üretecek düzeyde olduğunu belirterek, "Sedan coupeden sonra gelecek araçlardan sonra biz bunu 175 bin adete çıkartacağız. 100 bin adet demek, alt yapıda 3 dakikada bir araç üretecek şekilde ekipmanlarımızı kurguladık. Yeni başlayan bir şirkette sıfırdan yüze çıkılamaz. Bu sürecin olgunlaşması gerekiyor. Biz şu an yolun ortasındayız diyebiliriz. Biz şu an günde 80 araç üretirken, her türlü kalite süreçlerini iki defa yapıyoruz" dedi. Karakaş sözlerine şöyle devam etti: "Burada gördüğünüz tesis dünyanın en modern, en temiz tesislerinden biri" dedi.

TOGG fabrikası kapılarını açtı! Fiyatlarda değişiklik olacak mı? sorusuna cevap



"MÜHENDİSLERE SAYGISIZLIK"

Gazetecilere fabrikanın montaj ve boya hatlarını gezdiren Karakaş, Togg ile ilgili tartışılan konulara da açıklık getirdi. Togg'un 'İtalya'da üretiliyor' söylemini önce fantezi olarak değerlendiklerini ve ne anlama geldiğini anlamadıklarını dile getiren Karakaş, "Başlangıçta bu fantezinin espri olduğunu düşündük. Yayılmaya ve büyümeye başlayınca ne yapılmak istendiğini anlayamadık. Kendim açımdan düşündüğümde bu projeye emek veren aylardır, yıllardır gece gündüz çaba gösteren iş ortaklarımızla beraber 8-10 bin kişiye karşı bir saygısızlık olarak görüyorum. Yok saymak dalga geçer boyutuna getirmek zahmet olmuş, etik değil" dedi. Toplamda 2 bin 200 çalışan ile tek vardiyada günlük 30 araç ürettiklerini belirten Karakaş, yıl sonunda da toplam 28 bin adet üretim sayısına ulaşacaklarını dile getirdi.