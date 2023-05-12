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Haberler Ekonomi Trüf mantarının kilogramı 1000 euroya alıcı buluyor

Trüf mantarının kilogramı 1000 euroya alıcı buluyor

12.5.2023

Gazete

Trüf mantarının kilogramı 1000 euroya alıcı buluyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilk kez trüf mantarını dahil ederek üretimini teşvik kapsamına aldı. Toplam 22 dönüm olan Armutçuk Tarım İşletmesi'nde, Türkiye'ye örnek olacak bir tarımsal girişim başlatıldı ve dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında bulunan trüf mantarı aşılanmış meşe fidanları dikildi. EGET Vakfı tarafından burada yetiştirilecek trüf mantarlarından elde edilecek gelir öğrencilere burs olarak dağıtılacak. Dünyada "kara elmas" olarak adlandırılan ve zenginlerin yiyeceği olarak bilinen trüf mantarının 2024 yılında Muğla'da ilk hasadının yapılması planlanıyor.
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