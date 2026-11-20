'SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK' Önümüzdeki haftaya ilişkin tahminlerini de aktaran Çelik, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde, salı günü yurt genelinde, çarşamba günü ise doğu bölgelerde yağış beklendiğini belirtti. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağını kaydeden Çelik, "Salı günü gelecek sistem, özellikle rakımı bin metrenin üzerindeki yerlerde kar ve karla karışık yağmura sebep olabilir. Bu nedenle salı günü özellikle kuzey ve iç bölgelerde beklenen sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olmakta fayda var" dedi.

3 BÜYÜK İLDE DURUM Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, cumartesi günü 3 büyükşehirde de yağış görüleceğini, pazar günü ise yalnızca İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli yağış beklendiğini söyledi. Çelik, "Pazar günü 3 büyükşehirde de hava parçalı bulutlu olacak diyebiliriz. En yüksek sıcaklıklar Ankara'da 14-15 derece, İstanbul'da 18-19 derece, İzmir'de ise 23-24 derece bandında olacak. Bu değerler mevsim normallerinin biraz üzerinde. Ancak salı günü sıcaklıkların azalacağını tekrar hatırlatalım" diye konuştu.