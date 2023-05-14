Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen vatandaşların ilk uğrak noktası bu yıl da çiçekçiler oldu. Birçok vatandaş da çiçek siparişini seçim gününe bırakmamak için bir gün önceden çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Çiçekçi Mehmet Bener, "En çok kırmızı gül, orkide, karışık mevsim buketleri, saksı çiçekleri ve yapay teraryumlara ilgi var. Yoğunluğumuz cuma gününden itibaren arttı" dedi.

HEM OY HEM SİPARİŞ VER!

İki gündür yoğunluk yaşadıklarını belirten Naim Eren Duman da, "Seçim de etkiledi. Çünkü herkes oy kullanmaya gidecek ve bir gün önceden çiçek işini halletmek istiyorlar" diye konuştu.

Çiçekçi Serkan Erer de; seçimler ve Anneler Günü'nün aynı güne denk gelmesinin siparişleri olumlu etkilediğini söyledi. Erer, "İşyerimizin seçimler dolayısıyla kapalı olup olmadığını soruyorlar. Bizler de aldığımız telefonlarla slogan ürettik. Arayanlara 'Oyunu ve siparişini ver' diyoruz.