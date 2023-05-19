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Haberler Ekonomi Memura kira yardımı geliyor

Memura kira yardımı geliyor

Memurlara nefes olacak bu destek ödemesi, Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası 28 Mayıs’taki seçimler sonrası yapılacak

19.5.2023

Gazete

Memura kira yardımı geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memura kira yardımı verilmesi için talimatı ilgili Bakanlıklara verdi. Büyükşehirlerdeki memurların hayat şartlarının iyileştirilmesi için düğmeye basıldı. Metropollerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak. 14 Mayıs seçimleri sonrası Antalya'dan milletvekili seçilen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sorunlara ve planlamalara değinen Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı. Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.

TALİMAT BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi yer aldı. Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı. Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kira desteği için Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı. Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.

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