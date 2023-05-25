İzmirli mobilyacılardan Dubai çıkarması

Her yıl giderek büyüyen ve dünyanın önemli fuarları arasında yer alan ve Dubai Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Index Dubai 2023&The Hotel Show fuarına İzmirli mobilyacılar geniş katılım gösterdi. 45 mobilyacıdan oluşan İzmir heyetine, İzmir Mobilyacılar Odası Denetim Kurulu Başkanı Yusuf Uslu başkanlık etti.

ÜYELERE BÜYÜK FIRSAT

22-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fuar hakkında bilgi veren İzmir Mobilyacılar Odası Eğitim Danışmanı Zafer Koç, "İç dizayn, tasarım, dekorasyon, mobilya, ev tekstili, aydınlatma ve ev gereçleri başlıklarıyla gerçekleştirilecek olan fuardan sektör olarak beklentilerimiz büyük. Fuara katılmak isteyen üyelerimize kolaylıklar sağladık" diye konuştu.

SEKTÖRE CAN SUYU OLDU

KOSGEB desteğinden yararlandıklarını belirten Koç, "Bu tür fuarların özellikle daralan ekonomik koşullarda bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Mobilyacıların ihracat potansiyelini artırmak, dış pazarlara açılarak tıkanan iç piyasa koşullarında ticaret alternatifleri geliştirmek adına Mobilyacılar Oda'mızın öncülüğü ile bu fuara katılım sağlıyoruz" diye konuştu.

İhtisas fuarlarının önemine de değinen Koç, "İnternet olanaklarına rağmen üretici-aracı-tüketici üçgeninin kurulduğu ihtisas fuarlarının sektör üyelerimize can suyu verdiğine inanıyoruz. Literatur Turizm genel müdürü Selçuk Beceren ile Müge Hilal Bostan ve Berk Kır'dan önemli destekler alıyoruz. Bir sonraki hedefimiz 16-21 Nisan 2024 tarihinde İtalya Milano'da düzenlenecek ISALONİ fuarı olacak. Şimdiden bilgi almak isteyen üyelerimizi odaya bekliyoruz" dedi.