Yerli ve milli tren dün yolcu taşımaya başladı

Yerli ve milli tren ilk kez dün saat 20.10'da Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirterek, "Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı- Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan milli elektrikli tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" ifadelerini kullandı.

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