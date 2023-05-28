  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yerli ve milli tren dün yolcu taşımaya başladı

Yerli ve milli tren dün yolcu taşımaya başladı

28.5.2023

Gazete

Yerli ve milli tren dün yolcu taşımaya başladı
Yerli ve milli tren ilk kez dün saat 20.10'da Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirterek, "Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı- Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan milli elektrikli tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA