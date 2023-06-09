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Haberler Ekonomi Menderes Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı

Menderes Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı

9.6.2023

Gazete

Menderes Belediyesi’nde işçiler grev kararı aldı
MENDERES Belediyesi'nde çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Belediye-İş İzmir 4 No'lu Şube ile işveren Menderes Belediyesi adına yetkili Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci tıkandı. Belediye-İş İzmir 4 No'lu Şube, grev kararını aldığını duyurdu. İşçi sendikasından yapılan açıklamaya göre talep edilen ücret ve sosyal haklara yüzde 50 oranında zam ve ikinci yıl için de enflasyon artı refah payına karşılık SODEMSEN'in yüzde 25 zam önerisi sendika tarafından kabul görmedi. Grev kararı belediye binasına asılırken, anlaşma sağlanamaması durumunda işçilerin 3 Temmuz'da greve gideceği öğrenildi.
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