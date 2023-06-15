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Haberler Ekonomi Ege’nin 100 büyüğünde ilk üç firma değişmedi

Ege’nin 100 büyüğünde ilk üç firma değişmedi

15.6.2023

Gazete

Ege’nin 100 büyüğünde ilk üç firma değişmedi

EGE Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) 2022 yılı üretimden satış performanslarına göre belirlediği Ege'nin en büyük 100 firması sıralamasında STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk üçü oluşturdu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin brifing salonunda düzenlediği basın toplantısında, 100 büyük sanayi kuruluşu anket çalışmasında üretimi ve merkezi İzmir'de olan firmaların Türkiye genelindeki üretim rakamlarının değerlendirmeye alındığını, üretimi İzmir dışında olan üyelerin çalışmaya dahil edilmediğini, İzmir'de üretimi olup, merkezi farklı şehirlerde olan firmaların sadece İzmir rakamlarının alındığını anlattı. Ankete katılan firmaların 94'ünün kar bildirdiğini, 54'ünün AR-GE yaptığını dile getiren Yorgancılar, firmaların yüzde 95'inin ise ihracat yaptığını aktararak İzmir'de sanayi parseli bulmanın zorluğuna işaret etti.

İŞTE İLK 10 FİRMA
1- Star Rafineri
2- TÜPRAŞ
3- Petkim
4- İzmir Demir Çelik
5- Abalıoğlu Yağ
6- Philip Morris Tütün
7- Kocaer Çelik
8- Abalıoğlu Lezita
9- Ravago Petrokimya
10- JTI Tütün

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