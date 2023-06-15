Forbes listesine giren en zengin 10 Türk

DÜNYANIN en zenginlerini yayınlayan Forbes Türkiye'nin de en zenginler listesini çıkardı. Böylece ülkenin en zengini olan Türkler listesi de ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Forbes tarafından yayınlanan global listede Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki sıkı rekabet gözlerden kaçmamıştı. "Listeye hiç Türk giremedi mi?" sorusu merak konusu sorulmuştu.

ERDEMOĞLU AİLESİ ZİRVEDE

FORBES'İN listesine giren en zengin ilk 10 Türk arasında birinci sırada SASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Erdemoğlu bulunuyor. İkinci sırada ise Ülker Gıda ortaklarından Murat Ülker yer alırken, üçüncü sırayı ise yine SASA Holding Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun kardeşi Ali Erdemoğlu alıyor. Emeklilik hayatı yaşayan Koç Holding eski Başkanı Rahmi Koç altıncı sırada, Doğuş Grubu ve eski Garanti Bankası yönetim kurulu başkanı olan Ferit Faik Şahenk'in ise sekizinci sırada yer almaları dikkat çekti.

İŞTE ÜLKENİN EN ZENGİNLERİ

1- İbrahim Erdemoğlu

2- Murat Ülker

3- Ali Erdemoğlu

4- Semahat S.Arsel

5- İpek Kıraç

6- Mustafa Rahmi Koç

7- Şaban C.Kazancı

8- Ferit Faik Şahenk

9- Erman Ilıcak

10- Filiz Şahenk