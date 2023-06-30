Altının ons fiyatı 2 bin dolar seviyesine geldi

KÜRESEL piyasalarda tüm varlık sınıflarında olduğu gibi altında da Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin çıkışı fiyatlamalara yön veren temel unsur oldu. Powell'ın açıklamalarının ardından şahin bir Fed'in resesyona yol açabileceği endişeleri altında güvenli liman alımlarını destekledi. Altının onsu 1.908 dolar seviyesine geldi. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in Temmuz ve Eylül toplantılarında iki faiz artışı yapabileceği sinyalini verirken, faiz getirisi olmayan altın tarafında bir baskı söz konusu olmuştu. Piyasadaki dalgalanma yatırımcıların hamlelerin etkileyecek.