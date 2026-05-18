İzmir Konak'ta şaşkına çeviren görüntü: Önüne gelen araca saldırdı

İzmir’in Konak ilçesinde sabaha karşı yaşanan olay mahallede büyük tedirginlik yarattı. Çankaya’daki oteller bölgesinde kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki çok sayıda otomobilin aynalarını kırıp camlarına zarar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün hemen karşısında gerçekleşen saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde sabaha karşı park halindeki çok sayıda otomobilin aynalarını kırıp camlarına zarar veren şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Çankaya semtindeki oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün hemen karşısında yer alan sokakta kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobillere saldırdı. Sokak boyunca yürüyen şahıs, çok sayıda aracın aynalarını kırdı ve camlarına maddi hasar vererek bölgeden uzaklaştı. Araçlarındaki hasarı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen ilginç saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın rahat tavırlarla araçların arasına girdiği ve otomobillerin aynalarını kırarak zarar verdiği anlar yer aldı.

Olay yerinde inceleme yapan ve kamera kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

