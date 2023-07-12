Menemen belediyesi SGK’ya tüm borcunu ödedi

İzmir Menemen Belediyesinin, belediye ve iştiraki olduğu şirketlerin SGK'ya olan tüm borçlarını ödediği bildirildi. SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

YAVUZ KURT TEBRİK ETTİ

Yavuz Kurt, 12 Mart'ta kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir kanun yayımlandığını belirterek, Menemen Belediyesinin bu kapsamda prim borçlarını ödeyebilmek noktasında 7440 sayılı yasadan istifade ettiğini vurguladı. Kurt, belediyeye ait borçların tamamının kapatılması nedeniyle Pehlivan'a ve emekleri geçenlere teşekkür etti. Aydın Pehlivan da göreve geldiğinde Türkiye'nin en borçlu belediyesi konumunda olduklarını aktararak, "14 yıldır çalışanların ödenmeyen ikramiyeleri, 4,5 geriden gelen maaşları ve Menemen esnafına olan çok ciddi borç yüklerinden tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz emek ve çaba sayesinde kurtulduk. Çalışanlarımıza, esnafımıza, sigortaya ya da vergi dairesine tek bir kuruş borcumuz yok. Ne yazık ki personellerimizin SGK primleri de ödenmemiş. Hatta bunların içinde 30 yıl önceden kalan borçlar tespit ettik. Tüm borcumuzu kapattık. SGK'ya borcu olmayan İzmir'deki ilk ve tek belediye olma başarısını gösterebildiğimiz için de kendimizi mutlu addediyorum."