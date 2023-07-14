Depremzede KOBİ’lere dev kaynak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki KOBİ'lere 450 milyon dolarlık yeni bir Dünya Bankası kaynağını aktaracaklarını müjdeledi.

SIFIR FAİZLİ DESTEK

KOSGEB eliyle bölgeye aktarılacak kredilerin hasar tespit durumuna göre kademelendirileceğini belirten Bakan Kacır, "Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlayacağız. En küçük olan, yani 1 çalışanı olan ve hasar görmemiş firmalara dahi bu desteği sağlayacağız. Onların kredi sınırı 120 bin lira olacak" dedi.

Bakan Kacır, kaynağı 1 ay içinde devreye almayı planladıklarını da belirtti.

DÜNYA Bankası'nın 450 milyon dolarlık finansman paketini onayladığını duyuran Kacır, "Bu finansman paketini zannediyorum 1 ay içinde devreye alırız. KOSGEB'in altyapısı hazır. Bunlar sıfır faizli olacak" ifadelerini kullandı. Kredilerin, ilk 2 yılı geri ödemesiz ve 36 ay vadeli olacağını duyuran Kacır, "Sadece son 12 ayda ödenecek şekilde sıfır faizli olacak" dedi.