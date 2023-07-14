ESBAŞ yönetiminde ikinci kuşak dönemi

TÜRKİYE'NİN en büyük serbest bölgesini kuran ve işleten ESBAŞ'ta, Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tuncer oldu. Deniz Tuncer, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, ESBAŞ'ın kurucusu merhum Kaya Tuncer'in vefat ettiği 2012 yılından bu yana görevi yürüten annesi Mary Tuncer'den devraldı.

'BENİM İÇİN ONUR'

MARY Tuncer ESBAŞ'ta bundan sonra Onursal Başkan olarak görev yapacak. Babası ve annesinin birlikte dünyanın en iyi serbest bölgelerinden birini inşa etme sürecine tanıklık ettiğini vurgulayan ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tuncer, "Bu önemli değeri annemden devralmak benim için onurdur. ESBAŞ'ın 35 yıldır gösterdiği üstün başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı daha iyi yerlere taşımak üzere çalışmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz. Bu konuda bana desteklerini ve yönlendirmelerini esirgemeyen başta Dr. Faruk Güler'e ve tüm ESBAŞ çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.