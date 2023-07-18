İzmir, 5 milyon turist hedefine odaklanmalı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'ya tebrik ziyaretinde bulunan Destination İzmir Başkanı D. Bülent Tercan, kent turizmini geliştirmek ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununu çözebilmek için Ata'dan destek istedi. İzmir'e daha fazla yabancı turistin gelmesi gerektiğine de değinen Tercan, 'Tüm İzmir halkı, yılda 5 milyon turist hedefine odaklanmalı. Doğru stratejiler uygulanırsa 5 milyon turist hedefi hayal olmaz. İzmir'de her şey var. Deniz, kum, güneş, tarih, kültür, gastronomi, son derece modern iç ve dış hatlar havalimanı var. İzmir'in eksiği yok, bahanesi de olamaz' dedi. Yalçın Ata İzmir turizminin gelişmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.