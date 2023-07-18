Koç Holding’e 420 milyonluk İzmir teşviği

İŞ insani Rahmi Koç tarafından satın alınan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatına yapılmak istenen Amerikan Hastanesi 420 milyonluk devlet teşviği alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın mayıs ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon 263 bin 220 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle birlikte 27 bin 938 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

75 YATAKLI HASTANE

İZMİR merkezli yatırımlar arasında ilk sıralarda ise Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları arasında yer alan Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin projesi yer alıyor. İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın Balçova'daki inşaat halindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasını geçtiğimiz 260 milyon TL'ye satın alan Mustafa Rahmi Koç, Amerikan Hastanesi'ni kente getirmek için ilk adımı attı. Şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvuru 420 milyon TL değerinde teşvik almaya hak kazandı. 75 yataklı hastane için şirkete KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi ve yatırıma katkı oranı desteği verilecek. Hastanede 500 kişi istihdam edilebilecek.