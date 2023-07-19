SED ödemelerinde yüzde 17,55 artış

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi. Göktaş, SED miktarının bu artışa göre hesaplandığını ve ailelere 584 milyon 118 bin 187 lira ödendiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.

Göktaş, SED miktarının 2023 Temmuz ayı için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 17,55'lik oranın esas alınarak hesaplandığını ve ailelere 584 milyon 118 bin 187 lira ödendiğini belirtti. SED'in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğine hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 lira yatırdık" diye konuştu.

165 BİN ÇOCUĞA DESTEK

ÇOCUK politikalarının temelinde çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Göktaş, bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti. Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerine değinen Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Göktaş, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165 bin 201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıkladı. Ocak- Haziran 2023 döneminde hane başı ortalama 3 bin 38,50 lira olan SED ödemeleri, Temmuz- Aralık 2023 döneminde ortalama 3 bin 571,76 liraya çıktı. Yeni zamlarla okul öncesi dönemindeki bir çocuğu yüzde 50 desteklenen bir hane aylık 2 bin 421 lira ödeme alırken ilköğretim düzeyindeki öğrenci için 3 bin 632 lira destekleniyor.