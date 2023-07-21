Hugo Boss İzmir’de çalışan sayısı arttı

Alman hazır giyim şirketi Hugo Boss'un Tekstil Sanayi İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztayıncı, yıl başından bu yana yaklaşık 500 kişiyi ekibe kattıklarını ve çalışan sayısının 5 bin 200'e seviyesine yükseldiğini bildirdi. Şirketin Ege Serbest Bölgesi içindeki kampüsünde basın toplantısı düzenleyen Öztayıncı, 1999 yılından bu yana İzmir'de faaliyet gösteren Hugo Boss Tekstil Sanayinin 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla kurulduğu günden bu yana sahip olduğu en yüksek çalışan sayısına ulaştığını söyledi. Öztayıncı, tekstil ve hazır giyimde kariyer hedefi olanlara kapılarının açık olduğunu söyledi.