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Haberler Ekonomi TED İzmir Koleji GES projesini tamamladı

TED İzmir Koleji GES projesini tamamladı

TED İzmir Koleji GES projesini tamamladı

2014'TE eğitim hayatına başlayan TED İzmir Koleji, 1928'den günümüze uzanan Türk Eğitim Derneği'nin köklü vizyonuyla öğrenciler yetiştiriyor.

ENERJİLERİNİ KARŞILIYORLAR

Bu hedefle, ilk günden itibaren öğrencilerine nitelikli eğitim sağlamanın yanı sıra dünya vatandaşlığı vizyonuyla küresel meseleler konusunda öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaları adına da çalışıyor. Bugüne kadar sürdürülebilirlik alanında birçok projeye hayat veren TED İzmir Koleji, çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında başlatılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini bu yıl içerisinde tamamladı. Böylece kendi enerji ihtiyacının %95'ini karşılama potansiyeline sahip sayılı okullardan biri oldu.

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