Fişte KDV oyununa 415 milyon TL ceza

KDV'NİN yükselmesiyle birlikte esnafların fişteki KDV oyunları da arttı. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gittiği iki lokantada farklı oranda KDV alındığını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde, özellikle yiyecek içecek sektörü başta olmak üzere hizmet işletmelerinde düşük KDV oranları uygulaması, kira gelirlerinin eksik beyanı gibi birçok hususta tespitler yaptı.

Düzenli olarak denetimlerini sürdüren Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri birçok sektördeki iş yerlerini ziyaret etti. 2023 yılında yaklaşık 235 bin mükellef nezdinde yapılan denetimlerde yaklaşık 415 milyon TL usulsüzlük/ özel usulsüzlük cezası kesildi. Ekipler anlık baskın şeklinde denetimlere de çıkarken, özellikle 189 ihbar hattına yapılan şikayetlere anında müdahale edildiği, hızlı bir şekilde uzmanların gönderildiği belirtildi.