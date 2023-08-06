KOBİ’lere büyük finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında KOBİ'lerin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında Dünya Bankası kaynağını ülkeye kazandırdıklarını ifade etti. Bakan Kacır, "Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 bin liradan 500 bin liraya kadar uzanan aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız" dedi.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Destek süresi 36 ay olacak programda, KOBİ'ler ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacak. 3'üncü yıl içerisindeki geri ödemeler de KOBİ'lerimizden faizsiz olarak tahsil edilecek. Bakan Kacır, Hatay ile birlikte, depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde yatırımlara ekstra faiz ve kar payı desteği uygulamasının 6'ncı bölge teşvikleriyle sunulduğunu kaydederek, "Yatırımcılarımıza en kapsamlı teşvik paketlerini Hatay'da ve deprem bölgemizde sunuyoruz. 3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar lirayı aşan 91 yatırıma Hatay'da cazibe merkezleri programlarımızla yatırım teşvik belgesi düzenledik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış saydık. Yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış kabul ettik" diye konuştu.

ÇARKLAR HIZLI DÖNECEK

Bölgede sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin, en büyük arzuları olduğunu belirten Bakan Kacır, "Üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip 3 bölge, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Sanayi Alanı' ilan edildi. Sanayi Alanları üretimimize güç katacak. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleriyle şehrimizde önemli bir istihdam ve katma değer potansiyeli oluşturacak. Antakya Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta yaklaşık 400 milyon lira tutarında 95 iş yerinin yapım ihalesini hızla gerçekleştireceğiz. Sadece bu sözünü ettiğimiz 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin toplam tutarı, yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira olacak" dedi.

BORÇLARI SILINDI

BAKAN Kacır, ekonomide çarkların hızla dönmesini KOBİ'lerin sağladığını da belirtirken, "KOBİ'lerin hızla toparlanmalarına destek amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçlarıyla hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli acil destek programını uygulamaya koyduk. Hatay'da 781 işletmemiz bu programdan yararlandı. 291 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. İşletmelerimizde yaklaşık 70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık" dedi.

'FAIZSIZ DESTEK'

TÜRKİYE Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir Dünya Bankası kaynağını ülkeye kazandırdıklarını anlatan Bakan Kacır, "En kısa sürede bu destek paketini KOBİ'lerimizin kullanımına açmayı arzuluyoruz. Dış finansmanın büyüklüğünü artırmaya da devam edeceğiz. Özellikle kadınların ve gençlerin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu