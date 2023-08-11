Bakanlık Aliağa ilçesinde TOKİ ihalesine çıkıyor

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde yapılmak istenen TOKİ konutları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihaleye çıktı. Aliağa merkezine 614 konut, 32 dükkan ve 1 adet caminin inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemeleri işi ihale edilecek. İhale, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 11:30'da TOKİ Başkanlık binasında gerçekleşecek. Öte yandan TOKİ daha önce bu proje için iki kez ihaleye çıkmış, ilk ihaleyi alan Yeni Fidan isimli şirket ihaleden çekilmişti. İkinci ihale de tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üstünde olması nedeniyle iptal edilmişti.