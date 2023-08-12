Diş hekimleri, toplum sağlığı için önem taşıyor

İZDO Başkanı Deniz Çağında, toplum sağlığı açısından önemli olan diş hekimlerinin artan girdi ve işletme maliyetleri karşısında sıkıntılı günler yaşadıklarını da ayrıca dile getirdi. Çağında "Gerek sarf malzemeleri gerekse de personel, enerji fiyatları, kira ve diğer giderler çok arttı. Seçimden bu yana bazı kalemlerde yüzde yüze varan fiyat artışları yaşadık. Biz bu artışları vatandaşlara yansıtamadık. Kendi imkanlarımızla tolere etmeye çalışıyoruz. Üstelik kimi malzemelerin temininde de zorluklar yaşıyoruz. Sağlık kuruluşu olduğumuz kadar ticari birer işletmeyiz. Ekonomik olumsuzluklardan etkileniyoruz. Bu durum çok sürdürülebilir değil; çünkü önümüzde uzun bir süreç olduğunu öngörüyoruz. Bir süre sonra sektörde personel azaltılması yoluna gidilebilir. Bu durumu önlemek için sağlık sektörüne geçtiğimiz günlerde getirilen yüzde 10'luk KDV oranının olması gerektiği gibi yüzde 1 seviyesine çekilmesini istiyoruz. Çünkü sağlık bir lüks değil temel bir ihtiyaçtır" diye konuştu. Yeni mezun olan veya deneyimli diş hekimlerinin yurtdışına gitmek istediğini kaydeden Deniz Çağında şöyle devam etti: "Bir diş hekiminin yetişmesi için hem zaman hem de maliyet açısından üniversitelerin önemli yatırım yapması gerekiyor.

8 BİN 500 MEZUN ÖĞRENCİ

Yetişen meslektaşlarımız ise yurtdışına giderek orada yaşamlarını sürdürmek istiyor. Almanya gibi ülkeler ise hiçbir çaba ve yatırım yapmadan bu gençleri değerlendirmiş oluyor. Bu durumun önüne geçilmesi için Türkiye'de faaliyet gösteren 110 diş hekimliği fakültesine bir düzenleme getirilmeli. Her yıl mezun olan öğrenci sayısı 8 bin 500, ülkemizin ihtiyacı ise yıllık 2 bin civarında. Bu konuda belli bir stratejik çalışma yapılmalı. Ülkemizin koşulları ve ihtiyacına göre doğru bir planlamayla diş hekimleri istihdam edilmeli ve gelir düzeyi de tatmin edici seviyelere çıkarılmalı"

BİR ARAYA GELECEKLER

Deniz Çağında son olarak, İZDO tarafından 24-26 Kasım tarihleri arasında bu yıl 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi'nde sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getireceklerini de sözlerine ekledi.