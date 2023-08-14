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Haberler Ekonomi En pahalı şehirler belli oldu: İzmir ikinci sırada

En pahalı şehirler belli oldu: İzmir ikinci sırada

HABER MERKEZİ
En pahalı şehirler belli oldu: İzmir ikinci sırada
TÜİK'İN son verilerine göre Türkiye'nin en pahalı şehirleri belli oldu. TÜİK verilerine göre İstanbul Türkiye'nin en pahalı şehirleri arasında yüzde 14,75'lik pay ile birinci oldu. İzmir ise Türkiye'nin en pahalı şehirleri sıralamasında ikinci sırada yer aldı. İzmir'in yüzdesi ise 9,4 oldu. İzmir'i takip eden Ankara ise 6.62'lik yüzde ile Türkiye'nin en pahalı illeri arasında yerini aldı. Listenin devamında Kocaeli dördüncü olurken, bu şehri sırasıyla Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova takip etti. Artan konut fiyatları ve kira fiyatlarının, listenin şekillenmesinde önemli bir etken olduğu vurgulandı.
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