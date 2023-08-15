Türkiye’nin en büyük fişek fabrikası açılıyor

TEMELİNİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı Mite Defense tarafından Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine Türkiye'nin en büyük fişek fabrikası açılışa hazır. Yılda 360 milyon fişek üretimi ve Türkiye'nin en büyük poligonuyla güçleniyor. Sungurlu Fişek Fabrikası, Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Mite Defense Sungurlu Fişek Fabrikası Genel Müdürü Fatih Doğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Savunma Sanayi'nin Anadolu'dan Dünyaya yükselen gücü Mite Defense, sahip olduğu altyapı, teknik donanım ve ARGE gücüyle üretmeye, ülkesiyle birlikte büyümeye devam ediyor" dedi. Çorum'un Sungurlu ilçesine kurulan fabrikanın, 404 dönüm ve 30 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyüğü olduğuna dikkat çeken Doğan, dünya fişek pazarında yetkin bir firma olarak yılda 360 milyon adet 5,5645 mm, 7,6239 mm, 919 mm fişeği, en yüksek teknoloji ve kaliteyle üreteceklerini belirtti.