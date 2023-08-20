3600 ek gösterge ile emekli maaşı artacak

Meclis'in açılmasıyla gündemde yerini bulacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1'inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

EĞİTİM KADEMEYİ ETKİLER

3600 ek gösterge ile birlikte mevcut ücretler göz önüne alındığında memurların emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 250, memur emeklileri ikramiyeleri de 60 bin liraya yükselecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergenin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması beklendiğini ifade etti. Karakaş, 1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını duyurdu. Devlet Memurlar Kanunu'nda eğitimin çok önemli olduğunun altını çizen Karakaş, memurun eğitimine göre derecesi ve kademesi belirlendiği bilgisini verdi.

İKRAMİYE TUTARI ARTIYOR

Karakaş, "2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunlarının gereken hizmetleri de tamamlamaları halinde 1'inci dereceye gelebileceklerini ve 3600 ek göstergeden yararlanabileceklerini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu. 3600 ek göstergede, memurların bulundukları dilimdeki Tazminat Yansıtma Oranının önemine vurgu yapan Karakaş, "Eğer ki bir memur 2200-3600 ek göstergeden faydalanıyorsa tazminat oranı sadece yüzde 85'le sınırlı kalır. Fakat memur 3600'ü bulduğu zaman bu yüzde 85'lik oran yüzde 145'e kadar çıkmakta. Bu yansıtma oranıyla birlikte elde edilecek olan ikramiye tutarı son derece artmakta" diye konuştu.

Karakaş, temmuz ayında memur maaşlarında yapılan seyyanen zammın öncesinde 3600 ek göstergenin verilmesi halinde, emekli maaşına en az 2 bin 250 lira civarında bir artış söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan seyyanen ve Ocak 2024'te yapılacak zamların ardından bu rakamların artacağını söyleyebiliriz. 3600 ek gösterge düzenlemesi en erken 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek" dedi.