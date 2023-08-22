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Haberler Ekonomi EYT sahtekârları yakayı ele veriyor

EYT sahtekârları yakayı ele veriyor

HABER MERKEZİ
EYT sahtekârları yakayı ele veriyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ardından sahte sigortayla emekli olan ya da olmaya çalışan çok sayıda sahtekâr yakayı ele verdi. Sahte işyerlerinde çalışan adına bildirilen hizmetler iptal ediliyor. Örneğin, üç yıl sahte sigorta yaptıran geçmişte yatırdığı primleri kaybediyor, emekli aylığı olarak aldığı bütün parayı faiziyle geri devlete ödüyor. Bu işyerlerinden bildirilen hizmetler emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor. Emekli olduktan sonra sahte işyeri tanımlaması yapıldıysa bu hizmetler geçersiz sayılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kâğıt üzerinde sigortalı gösterilen kişiler, sahte işyerlerine yönelik denetimleri sıklaştırırken, usulsüz yollarla devleti zarara uğratanlara göz açtırmıyor. Yapılan incelemelerde sahte sigortada birçok farklı yönteme başvurulduğu ortaya çıktı.
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