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Haberler Ekonomi Memur maaş zammı Hakem Kurulu’nda

Memur maaş zammı Hakem Kurulu’nda

HABER MERKEZİ
Memur maaş zammı Hakem Kurulu’nda
Memur ve memur emeklisinin, 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam kararı için uzlaşma sağlanamadı. Hakem Kurulu, ağustos ayının sonuna kadar genel zam oranında nihai kararı verecek. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç sona erdi. Kamu İşveren heyeti görüşmeler çerçevesinde son teklifini 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 yılı için ilk 6 ay için 6 ikinci 6 ay için 5 olarak açıklamıştı. Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen genel zam oranlarında uzlaşmaya varamayınca görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Üyelerinin 7'sinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği, Memur-Sen'den 2, Kamu- Sen'den 2 ve Kesk'ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek. Toplamda 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu'nun, oy çokluğuyla alacağı karara itiraz edilemeyecek.
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