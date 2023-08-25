Merkez Bankası’ndan piyasalara faiz dopingi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar, euro ve sterlinde düşüşler görülmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da yükselişler yaşandı ve Türkiye'nin risk primi 400 puanın altına indi. TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı. Dolar/TL ise güne 27,2164 liradan başlamasının ardından yüzde 2 gerileyerek 26,6779 liraya kadar geriledi. Altın fiyatları ise 40 lira birden geriledi.

ENFLASYON ÖNLENECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu'nun duyurusunda ise "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir. Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir" denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, Şimşek, paylaşımında, "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." ifadesini kullandı.

RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ

Türkiye'nin risk primi faiz kararı sonrası ilk refleks olarak 400 puanın altına inerek Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puan oldu. Kredi risk primi ya da kredi temerrüt takası-swapı alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek için kullanılan bir değer olarak tanımlanıyor. Ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor. Kredi risk priminin azalması, Türkiye ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.