Esnaf, eğitim-öğretim sezonundan umutlu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim sezonundan umutlu olduklarını söyledi. Başta kırtasiyeci esnafı olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarın 11 Eylül'de yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasını iple çektiğini belirten Palandöken, "2023-2024 eğitim öğretim sezonunda yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversite öğrencisi okula başlayacak. Bu yıl okul alışverişlerinden ortalama 70-80 milyar TL ciro bekleniyor. Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörü piyasada büyük bir hareketlilik bekliyor" dedi.

CE BELGESİ OLMALI

OKULLARIN açılmasına çok kısa bir süre kala bazı işletmelerin sezonluk kırtasiye ürünleri satmaya başladığına dikkat çeken Palandöken, "Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan 'CE' belgesi mutlaka olmalı" diye konuştu.