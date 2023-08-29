TEKNOFEST kuşağı Ankara’da buluşuyor

BU yıl 100 ülkeden 337 bin 744 takım ve 1 milyonu aşkın yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST, yarın Ankara Etimesgut Havaalanı'nda bir kez daha kapılarını açıyor. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Aksungur, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün de görücüye çıkarak başkent semalarında gösteri yapacağı dünyanın en büyük teknoloji festivalinde çocuklar da unutulmadı. Etkinlik kapsamında 300 metrekarelik alanda stant açacak olan TÜRKSAT, oluşturacağı "Çocuk Kulübü" ile miniklere eşsiz bir deneyim yaşatacak. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 2,5 milyon ziyaretçi sayısı ise dünyanın gündemine oturan TEKNOFEST, ilk kez düzenleneceği Ankara'da da milyonları bir araya getirecek.

GİRİŞİM YARIŞMASI

215 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek olan festival kapsamında toplam 261 stant kurulacak, 400'den fazla etkinliğe imza atılacak. TEKNOFEST tarihinde bir ilk olan Girişim Yarışması ve Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez Ankara'da düzenlenecek.