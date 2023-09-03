Tarım Kredi Kooperatif Market’ten yeni indirim

TARIM Kredi Kooperatif Market ürünlerinde eylül ayına özel yeni indirimler, okul alışverişini ucuz yolla yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-17 Eylül tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini "Haydi çocuklar okula" kampanyasıyla sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde eylül ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-17 Eylül tarihleri arasında yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, öğrencilerin beslenme gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. Tarım

İŞTE İNDİRİM ÜRÜN LİSTESİ

PASTA KREMASI : 18.90 TL

ÇİKOLATALI PUDİNG: 24.90 TL

MAKARNA (500 gr) : 11.50 TL

TUKAŞ MISIR : 36.50 TL

DANA PİŞMİŞ DÖNER: 65.90 TL

BARDAK NOODLE : 9.50 TL

TON BALIĞI : 58.90 TL

RULO BÖREK : 34.50 TL

SALAMURA ZEYTİN: 76 TL

YOĞURT (2 KG) : 44.90 TL

AYRAN : 3 TL

YUMURTA (10'lu) : 36.50 TL

ÇİÇEK BALI : 104.90 TL

200 ML SÜT: 6 TL