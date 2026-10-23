Adana’da arkadaşlık teklifini reddettiği için öldürülmüştü! Acılı anneden yürek yakan sözler

Adana 'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı'nda, arkadaşlık teklifini reddettiği Sevda Dinler 'i av tüfeğiyle vuran Gamber Fidan, olay sırasında bölgede bulunan sivil kıyafetli bir uzman çavuş tarafından yakalandı. Ağır yaralanan Dinler, olay yerinde yere yığıldı.

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ÖLSÜN DİYE BİR DAHA VURDU'

Olay sırasında Sevda Dinler'in yanında bulunan arkadaşı Nisa Yeliz Berber, saldırı anında yaşadıklarını anlattı. Müzik dinledikleri sırada şüphelinin geldiğini fark etmediklerini belirten Nisa Yeliz Berber, "Müzik dinlerken şüphelinin geldiğini duymadık. Doğrudan 'Sevda Dinler, öleceksin' diye bağırdı. Araya girdik ama ölsün diye bir daha vurdu. Geçen aralık ayında 'Sevda'nın yolu mezar, benim yolum cezaevi' şeklinde tehdit mesajı gönderilmişti. Bu olayın ardından uzaklaştırma kararı aldırılmıştı" dedi.

'OLAYIN KAPANDIĞINI SANDIK'

Sevda Dinler'in kardeşi Esra Dinler ise şüpheliyi tüm sanal medya hesaplarından engellediklerini ve iletişimi kestiklerini belirtti. Aile olarak yaşananların geride kaldığını düşündüklerini ifade eden Esra Dinler, ablasının öldürülmesiyle büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.