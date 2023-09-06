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Haberler Ekonomi İtalyan pizzaların sosu Türkiye’den

İtalyan pizzaların sosu Türkiye’den

HABER MERKEZİ
İtalyan pizzaların sosu Türkiye’den
Bitlis'in Adilcevaz İlçesinde hasat edilerek kurutulmak için tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan yaklaşık 4 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor. Adilcevaz'da yıllardır domates üretimi yapan çiftçi Cüneyt Duk, geçen yıl 67 ton kurutulmuş domatesi İtalya'ya ihraç ettiklerini belirterek "Domatesin kesimi yaparak güneş altında doğal yöntemlerle kurutup İtalya'ya ihraç ediyoruz. Domatesler, makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılıyor" dedi.
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