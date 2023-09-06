İtalyan pizzaların sosu Türkiye’den

Bitlis'in Adilcevaz İlçesinde hasat edilerek kurutulmak için tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan yaklaşık 4 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor. Adilcevaz'da yıllardır domates üretimi yapan çiftçi Cüneyt Duk, geçen yıl 67 ton kurutulmuş domatesi İtalya'ya ihraç ettiklerini belirterek "Domatesin kesimi yaparak güneş altında doğal yöntemlerle kurutup İtalya'ya ihraç ediyoruz. Domatesler, makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılıyor" dedi.