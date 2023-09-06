Turizmciler sezonun uzamasını bekliyor

ürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, turizm sektörünün ağustos ayından itibaren beklenen sayıları yakalamaya başladığını ve bu yıl sezonun uzamasını beklediklerini söyledi. İşler, "Türk turizmi temmuz ayından sonra özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarında beklenen sayıları yakalamaya başladı. Havaların yardımcı olmasıyla beraber sezonun da uzayacağını öngörüyoruz. Kasım ve aralık aylarındaki rakamlarla sezondaki uzamaya ilişkin daha rahat rakamlar verebiliriz" dedi.