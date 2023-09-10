‘Yıldız Tozu’ filminin özel gösterimi gerçekleşti: Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlandı!

Sinehane'nin yapımcılarından olduğu Yıldız Tozu filminin özel gösterimi İstanbul'da bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gösterildi. Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmin özel gösterimine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan, eserin yazarı Mustafa Kutlu, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve yönetmen Ahmet Sönmez de özel gösterimde yer aldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen özel gösterimde, salona mısır dağıtıldı.

KARDEŞLİK BAĞININ ÖNEMİNİ ANLATIYOR

Türk edebiyatının duayen ismi Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Yıldız Tozu" filmi kardeşler arasındaki sevgi bağlarının hiçbir zaman kopmadığını ve sizi her zaman güvende hissettirdiğini 2 kardeşin gözünden anlatıyor. Küçük bir kasabada, kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan bir çocuğun duygu dolu öyküsü ele alınıyor. Film, aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının önemini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Sinemaseverlerin heyecanla beklediği film 22 Eylül'de gösterime girecek.

"FİLMİN COĞRAFYASI ÇOK GÜZEL"

Gösterim sonunda açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin, "Açıkçası filmde o ambiyans yansıtılır mı diye merak içindeydim. Çok beğendim. Hem işlenişi hem de filmin yapıldığı coğrafya itibariyle. Çok güzel köylerimiz var. Umarım sektöre bu açıdan örnek olur. Ben ısrarla bütün öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza filmi görmesini tavsiye ederim. Olağanüstü güzel işlenmiş bir film." dedi.

ÖĞRENCİLER ÇOK BEĞENDİ

Filmin yönetmeni Ahmet Sönmez ise; "Anadolu'nun topraklarının kokusunu yansıtmaya çalıştık. Takdir seyircimizin" ifadelerini kullandı. 4. Sınıf öğrencisi Adem Emre Bilgili; "Film çok güzeldi bazı sahneler gerçekten çok etkiledi" dedi. Öğrencilerden Zeynep Eylül Gelibolu; "Çok etkileyici ve sürükleyici bir filmdi. Bütün arkadaşlarımın izlemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. 4 .sınıf öğrencisi Nurbanu Deniz ise; "Arkadaşlarımla geldim, harika bir köy hayatı var filmde" dedi.

"YILDIZ TOZU" FİLMİ HAKKINDA

Filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Devrim Açelya Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer alıyor.

Aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının vurgulandığı filmin konusu şöyle:

"Berrak bir yaz gecesidir. Kenan ve ağabeyi Mustafa, evlerinin damında sırtüstü uzanıp yıldızları seyrederken kendi yıldızlarını seçerler. Günün birinde Almanya'dan dayıları gelir. Mustafa'ya bisiklet getirir. Kenan'ın ağabeyinin de bir bisikleti vardır artık. Bisikletini o kadar seviyordur ki, Kenan'ı bile yaklaştırmaz yanına. Kenan her defasında yalvarır, huysuzluk çıkarır fakat ağabeyi bisikletini paylaşmak istemez. Bir gün dayısıyla damda otururken bir yıldız kayar. Kenan kayan yıldızlara ne olduğunu sorar. Dayısı 'Eğer bir yıldız kaydıysa o yıldızın sahibi ölmüştür.' diye anlatır. Kenan üzülür, kayan bir yıldız görmek istemez. Bir sabah erkenden, delicesine bir gürültüyle kapıları çalınır. Gelen, ağabeyinin yakın arkadaşı Abdurrahman'dır. Kenan'ın bisikletle şarampole yuvarlandığını haber verir. Oysa herkes Kenan'ı evde sanmaktadır. Anne ve babası Kenan'ın yanına koşarken, ağabey bu kaza için kendini sorumlu tutar. Kenan'ın durumu ciddidir. Mustafa şehre götürülen kardeşinden bir haber alıncaya kadar büyük bir duygu yoğunluğu yaşar. Çok sevdiği bisikletini tekrar görmek bile istemez. Evlerinin damında, bu kez Kenan olmadan yıldızları seyreder. Kayan bir yıldız görür. Bu Kenan'ın yıldızıdır. Olanca hızıyla yıldızı tutmak için koşar, koşar."