Marketlerdeki etiket-kasa uyuşmazlığına büyük ceza

Piyasa bozucu faaliyetleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı, yılın başından bu yana mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 23 bin 648 adet ürüne ilişkin yaklaşık 23 milyon 32 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, yılın başından bu yana 37 bin 307 adet firma nezdinde 1 milyon 29 bin 928 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 23 bin 648 adet ürüne ilişkin işlem gerçekleştirdi. Fiyatlarda indirim veya artışların sıklıkla yaşandığı dönemlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı (etiket fiyatı) ile kasa fiyatı farklı olabiliyor. Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu büyük perakende mağazaları başta olmak üzere, bazı işletmeler, yaptıkları fiyat değişikliklerini (indirim ya da fiyat artışı) etiket veya kasa fiyatları ile uyumlu hale getirmiyor.