AVEK Otomotiv Karşıyaka’dan sonra Altay’a da sponsor oldu

PAŞALI Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv sektöründe farklı bir hizmet anlayışı sunan Avek Otomotiv, spora verdiği destek ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Avek Karşıyaka Yelken Kulübü, Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Sporfest ve Maratonİzmir Powered by AVEK, son olarak da Karşıyaka Spor Kulübü ana sponsorluğu ile sporun ve sporcunun yanında olan Avek Otomotiv, şimdi de İzmir'in köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü'nün forma göğüs sponsoru oldu.

'GURUR DUYUYORUZ'

AVEK Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Adem Paşalı, "109 yıllık geçmişi ile Türk spor tarihinin en köklü ve güçlü kulüplerinden biri olan Altay Spor Kulübü'nün destekçisi olmak gençliğe ve spora verdiğimiz değerin bir ifadesidir. Türk sporunun aynası olan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin nezdinde müstesna bir yeri olan Altay Spor Kulübü'ne forma göğüs sponsoru olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türk spor tarihinin en büyük kulüplerinden olan Altay'a başarılar dileriz" dedi. Avek Otomotiv'in 2005 yılından bu yana farklı bir hizmet anlayışı ile faaliyet gösterdiğini belirten Paşalı, Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, Skoda, Seat, Cupra ve DOD markaları ile müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.

200 BİN MÜŞTERİ AĞI

İSTANBUL'DA Tekstilkent ve Ümraniye'de; Çanakkale'de ve son olarak da İzmir Karşıyaka'da faaliyet gösterdiklerini dile getiren Paşalı, "Faaliyete başladığı günden bugüne kadar 200 binden fazla sıfır araç satışı ve yılda yaklaşık 200 bin bireysel müşteriye servis hizmeti veren Avek Otomotiv sektörün önde gelen şirketleri arasında yerini almıştır. Temsil ettiğimiz markaların yeni araç satışı, ikinci el alım-satım, orijinal yedek parça, yol yardım, oto kuaför, aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetlerinin yanında tüm sigorta ve kasko işlemlerini tek bir çatı altında müşterilerine sunuyoruz. Tesislerimizde erkek-kadın kuaförü, çocuk oyun salonu, bilardo salonu, konferans salonu, lostra gibi ayrıcalıklı bölümler yer alıyor" dedi.

Geçici araç, vale, ücretsiz check-up, kiralık araç, müşteri servis hizmetleri gibi ayrıcalıklar sunarak otomotiv sektöründe fark yaratmaya devam ettiklerini belirten Adem Paşalı, "2023 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi Capital 500 Türkiye listesinde 281. sırada, FORTUNE dergisi tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında ise 225. sıradayız" şeklindeki açıklamasıyla sadece otomotiv sektöründe binden fazla çalışanı ile mutluluğunu paylaştığını belirtti.

45 YILLIK TECRÜBE

PAŞALI Grubu, başta Avek Otomotiv olmak üzere AVEC Rent a Car, AVEC Hotel, Gürtaş Yapı, finans alanında faaliyet gösteren TronaPay ve nano teknolojik hijyen alanında faaliyet gösteren Kleentech gibi sektörünün önde gelen firmalarını bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin en önemli şirket grupları içerisinde yer alan Paşalı Grubu, iki binin üzerinde çalışanı ile 45 yılı aşkın bir süredir ülke ekonomisine katkı sağlıyor.