“Devlet Ankara’dan ibarettir algısı AK Parti ile değişti”

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı ve taleplere karşılık bulduğu İzmir İktisat Kongresi bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla kentin esnaf ve sanatkarlarını ağırladı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın çağrısı üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Esnaf Buluşması'na, 128 oda başkanı ve temsilciler katıldı.

"DEVLETİMİZ HER YERDE"

2 saatlik zirvede Oda Başkanı Yalçın Ata'nın moderatörlüğünde vatandaşlar, sorunlarını merak edilenleri ve taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletme fırsatı buldu.

Ahilik Haftası kapsamında İzmir Milletvekili olarak böyle bir buluşmanın öznesi olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çankırı, "Yoğun programlarına rağmen bizleri kırmayıp gelen Sayın Bakanımızın nezdinde gerçekleşen bu buluşma da oldukça verimli geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kalemlerinden biri olan esnaf kardeşlerimizin yapılan toplantı ile sorunlarını ve taleplerini birinci ağza iletmeleri bugün vatandaş-devlet ele ele omuz olduğunun bir göstergesidir. Geçmişte 'devlet Ankara'dan ibaret' olduğu algısı hükümetlerimiz ile değişti. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve her yerdedir. Dünyada" dedi.