  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk savunma sanayisi global pazara taşınıyor

Türk savunma sanayisi global pazara taşınıyor

HABER MERKEZİ
Türk savunma sanayisi global pazara taşınıyor
HAVELSAN, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Genel Müdür Mehmet Akif Nacar, fuara otonom sistemler alanındaki kara, hava, deniz ürünleri, komuta kontrol ve savaş yönetim sistemleri ve simülatör ürünleriyle katıldıklarını ifade etti. Nacar, "Bu fuarın önceki yıllara göre önemi şu; Türkiye'deki firmalar olarak artık dünya klasmanında, globalde ürün üretebilecek ve bunu böyle büyük fuarlarda sergileyecek bir kapasiteye ulaştığımızı gösteriyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA