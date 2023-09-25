Emekliye zam mesaisi başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin yaşadığı sıkıntıları giderecek adımların atılacağını vurgularken gözler zam için yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, emekli aylıklarına yönelik çalışmaların tamamlanınca Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

YÜZDE 37.76 ZAM CEPTE

SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ayında Temmuz-Aralık 2023 dönemi enflasyon oranında artacak. Bu hafta faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'te yapılacak yasal değişiklikle 6 aylık oranın üzerinde bir artış gerçekleştirilecek. SSK, Bağ-Kur emeklilerine yönelik bu ilave artışın Ocak ayında yürürlüğe girecek. Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak.

MASADA 3 FORMÜL VAR

Yapılan çalışmada hem 7500 liranın altında olan kök aylıkları artıracak, hem de tamamını artıracak formüller masada bulunuyor. Birinci seçenekte 16 milyonun üzerindeki bütün emeklilere oransal bir artış yapılması ve bunun refah payı olarak yansıtılması öngörülüyor. Böylece Temmuz'da yüzde 25 zam yapılan emekliler refah payıyla birlikte yüzde 50'ye yakın zam alacak. Diğer seçenekte de kök aylıklara seyyanen artış yapılarak, 7500 liranın altındaki aylıkların yükseltilmesi olacak. En düşük aylıktan başlayarak yükseltilmesi de söz konusu olabilir. En düşük emekli aylığının doğrudan artırılması durumunda cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SSK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak. Ocak ayında açıklanacak enflasyon artışının üzerine refah payı eklenmesi de güçlü seçenekler arasında yer alıyor. Enflasyonun üzerine refah payı artışıyla birlikte tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50'ye ulaşması öngörülüyor. Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen toplamda 2200 lira olan bayram ikramiyelerinin de yükselmesi bekleniyor.

PRİM AYLIK DENGESİZLİĞİ GİDERİLECEK

Emekli aylıklarına kademeli artışla prim günü ile aylık arasında kopan bağın kısmen telafi edilmesi hedefleniyor. Kademeli artışın kök aylık üzerinden yapılması bekleniyor. Temmuz ayında refah payıyla birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. En düşük emekli aylığı 7500 lirada kalırken, zamlar kök aylık üzerinden hesaplanınca yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyan artış 100-200 lira seviyelerinde kaldı. En düşük aylığın 7500 lira olmasının ardından ortaya çıkan prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

'OVP TAKDİR TOPLADI'

Orta Vadeli Program (OVP) ile siyasi istikrar ve güven ikliminin desteklendiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Programı hazırlarken işçi kesimleri, iş dünyası, özel kesimden sendikalar, finans kesimleriyle bütün kesimlerle istişareler yaptık. Bunun yansımalarını içeride dışarıda pozitif anlamda görüyoruz. OVP içeride ve dışarıda takdir topladı. Dünya Bankası'nın 17 milyar dolar olan taahhüdünü 35 milyar dolara çıkarması, Körfez ülkelerinden gelen olumlu tepkiler, yatırımcı görüşmelerinde gelen geri bildirimler, kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı birtakım açıklamalar, içeride iş dünyasının yaptığı değerlendirmeler OVP'nin görevini ifa ettiğini gösteriyor" diye konuştu.